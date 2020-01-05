Бардовский фестиваль «Изборская крепость» пройдет 11-12 июля

16:58, 05 января 2020, ПАИ

VII фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» пройдет в Изборске (Печорский район) в этом году 11-12 июля, сообщили Псковскому агентству информации в региональной общественной организации народного творчества «Псковские барды».

В рамках фестиваля состоятся прослушивания конкурсантов, конкурсный концерт, сольные выступлений членов жюри и гостей фестиваля. В прошлые годы традиционно закрывал фестиваль концерт российского барда Александра Дольского.

Руководитель областной общественной организации народного творчества «Псковские барды» Игорь Плохов подчеркивал, что многие участники фестиваля «Изборская крепость» отмечают «особую домашнюю атмосферу и высокий уровень организации» мероприятия.