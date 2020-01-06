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Общество

Рождественские службы пройдут в храмах Псковской области в ночь с 6 на 7 января

Фото из группы «Троицкий собор города Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

6 января, в Рождественский сочельник, в храмах Псковской области пройдут торжественные богослужения. Всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон. Богослужение начнется в 17:00, сообщается в группе «Троицкий собор города Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

В полночь состоится праздничная божественная литургия, в которой примут участие все клирики собора. Поздняя божественная литургия пройдёт в Троицком соборе 7 января в 10:00.

Рождественские службы пройдут и в других в храмах Псковской области. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, в Псковской области для обеспечения безопасности во время проведения богослужений будут задействованы свыше 300 сотрудников полиции и Росгвардии, члены народных дружин.

Рождество Христово — один из главных христианских праздников. По легенде, именно ночью Дева Мария родила Иисуса Христа в Вифлееме. В момент рождения младенца в небе появилась необычно яркая звезда, указавшая пастухам (волхвам), охранявшим свои стада неподалеку, путь к новорожденному, и они принесли к нему в ясли свои дары. С появлением первой звезды у верующих заканчивается строгий 40-дневный пост. Рождество Христово традиционно считается тихим семейным праздником.

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