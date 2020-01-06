Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей с Рождеством Христовым. Поздравительную речь губернатор региона разместил на своей странице в Instagram.
Михаил Ведерников пожелал православным христианам мира, согласия и любви.
«Желаю всем крупного здоровья, счастья, душевного тепла и сил на благие дела», - добавил губернатор, пожелав всем счастливого Рождества.
Напомним также, что накануне жителей Псковской области поздравил митрополит Тихон.