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Общество

Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове

Фото Археологического центра Псковской области

Средневековые ювелирные украшения и предметы быта нашли археологи в ходе раскопок на улице Леона Поземского в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области.

Фото Археологического центра Псковской области

Отмечается, что находки, которые датируются XIV-XVII веками, были сделаны в культурном слое Званицкого III раскопа, на котором еще продолжаются работы.

Фото Археологического центра Псковской области

Кроме этого, в раскопе встречается большое количество разновременной керамики.

Фото Археологического центра Псковской области

В декабре один из раскопов на улице Леона Поземского подвергался нашествию «черных копателей».

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