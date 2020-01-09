Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове

12:35, 09 января 2020, ПАИ

Средневековые ювелирные украшения и предметы быта нашли археологи в ходе раскопок на улице Леона Поземского в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области.

Отмечается, что находки, которые датируются XIV-XVII веками, были сделаны в культурном слое Званицкого III раскопа, на котором еще продолжаются работы.

Кроме этого, в раскопе встречается большое количество разновременной керамики.

В декабре один из раскопов на улице Леона Поземского подвергался нашествию «черных копателей».