Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове
Средневековые ювелирные украшения и предметы быта нашли археологи в ходе раскопок на улице Леона Поземского в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области.
Отмечается, что находки, которые датируются XIV-XVII веками, были сделаны в культурном слое Званицкого III раскопа, на котором еще продолжаются работы.
Кроме этого, в раскопе встречается большое количество разновременной керамики.
В декабре один из раскопов на улице Леона Поземского подвергался нашествию «черных копателей».