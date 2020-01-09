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Общество

Ремонт двух мостов начался в Псковской области

В Порховском и Псковском районах начался капитальный ремонт двух мостов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. 
Первый мост, который будет отремонтирован, находится в Псковском районе на реке Кебца, на 25-ом километре трассы «Подборовье - Лопатово - Боровичи». Второй мост проходит через ручей в Порховском районе на участке трассы «Заозерье - Бродовичи - Дубье».

Капитальный ремонт двух мостов проводит компания «Автомобильные дороги Пскова», которая выиграла аукцион. Согласно контракту, подрядчик должен будет заменить береговые и промежуточные опоры мостов, пролетные строения сооружений и мостовые полотна, обустроить водоотводы и локальные очистные сооружения, провести отсыпку и укрепление конусов. Также подрядная организация оборудует лестничные сходы, подъезды, барьерные и перильные ограждения, установит знаки для безопасности движения, организует освещение и нанесёт разметку. 

На время проведения дорожных работ на участках организуют временные переправы.

Капитальный ремонт двух мостов должен быть завершён до 31 августа. Всего на эти цели из регионального бюджета выделены порядка 87 млн рублей: около 51 млн рублей - на ремонт моста в Псковском районе, около 36 млн рублей - в Порховском районе.

В целом около 1,5 млрд рублей планируется направить на ремонт нескольких мостов в Псковской области. Об этом договорились глава региона Михаил Ведерников и руководство компании «Росавтодор».

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