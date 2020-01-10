Ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ предложили в России

09:05, 10 января 2020, ПАИ

В России предложили начать штрафовать ресурсоснабжающие организации за завышение стоимости услуг ЖКХ. Соответствующую поправку в Жилищный кодекс РФ внесёт на рассмотрение Госдумы Правительство в сентябре, пишет газета «Известия».

В настоящее время в Жилищном кодексе нет отдельного положения о штрафах для ресурсоснабжающих организаций. Соответствующий законопроект поручено подготовить Минстрою, который представит его в Правительство уже в марте.

Отмечается, что нововведение в законодательство готовы подержать как в профильном комитете Госдумы, так и во всех фракциях. Депутаты считают, что проблема завышенных цен на услуги ЖКХ очень актуальна для многих российских регионов.

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год.