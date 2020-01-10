Автобусное движение на улице Юности в Пскове запустят с 13 января

12:14, 10 января 2020, ПАИ

Автобусы начнут курсировать по улице Юности в Пскове с 13 января, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Заезжать на улицы Юности, Инженерную и Звездную будут автобусы №30 (маршрут «Рокоссовского — Архив») и № 23 (маршрут «Вокзал — Архив»).

Так, автобус по маршруту № 30 проследует по улице Труда до пересечения с улицей Инженерной, а затем повернет на улицу Юности с последующим поворотом на улицу Звездную и выездом на улицу Труда. Заезд автобуса на улицы Текстильную и Новоселов отменен.

Автобус по маршруту № 23 поедет по улице Труда до пересечения с улицей Инженерной, а затем повернет на улицу Юности, улицу Звездную с выездом на улицу Труда.

Запуск автобусного движения позволит жителям микрорайона без пересадок доехать на автобусе №23 до городской поликлиники № 3 и вокзала, а на автобусе № 30 – до площади Ленина и без пересадок до Завеличья.

Схема движения автобуса № 11 (маршрут «Вокзал – Архив») останется без изменений.

В комитете добавили, что Псковпассажиравтотрансу поручено на регулярной основе проводить обследование пассажиропотока для корректировки расписаний движения автобусов.