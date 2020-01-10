Прокурорских работников будут чествовать в Пскове 10 января

13:40, 10 января 2020, ПАИ

Работников прокуратуры Псковской области будут чествовать в драмтеатре имени А. С. Пушкина в Пскове 10 января. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, торжественное мероприятие приурочено к 298-ой годовщине со дня образования Российской прокуратуры.

В мероприятии примут участие ветераны органов прокуратуры, руководство региона, председатель Псковского областного Собрания депутатов, главный федеральный инспектор по Псковской области, руководители правоохранительных и судебных органов региона, уполномоченные по правам человека и ребенка, защите прав предпринимателей в Псковской области, сотрудники органов прокуратуры и другие приглашенные.

Российская прокуратура учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I. В Псковской области прокуратуру образовали 6 сентября 1944 года, которой до февраля 1950 года руководил Борис Кузьмин. С 27 марта 1950 года по 30 апреля 1957 года ее руководителем был Борис Клименко, а затем до конца мая 1962-го Степан Лебедюк. После него пост областного прокурора в разные годы занимали Виктор Гладышев, Георгий Бородин, Николай Кондратьев и Валентин Паничев.

С 7 сентября 1987 года по 18 августа 2000 года руководил региональным ведомством Валентин Комсюков, с 8 ноября 2000 года по 7 сентября 2007 года Николай Лепихин, а с 25 октября 2007 года по 8 июня 2015 года - Тимур Кебеков.

В настоящее время прокуратуру Псковской области возглавляет Сергей Белов.

В органах прокуратуры региона работают более 300 сотрудников.