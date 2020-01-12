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Общество

Михаил Горбачев призвал отменить длинные новогодние каникулы

Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал отменить длинные новогодние каникулы, пишет Ura.ru.

«Я считаю, что надо отменять не только новогодние длинные каникулы для россиян, но и задуматься над отменой длинных выходных в мае, – отметил Михаил Горбачев. – Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои».

Бывший президент СССР добавил, что выходные стоит распределять более равномерно. «Мне кажется правильным, когда есть один выходной в середине недели, а потом снова рабочие дни. Я бы просто перераспределил эти все длинные выходные по календарю, вот и все», — сообщил Михаил Горбачев.

Депутат Государственной думы, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко также пожаловался на безделье россиян во время продолжительных новогодних каникул.

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