В восемь раз могут увеличить пособие для безработных в России

09:41, 13 января 2020, ПАИ

В России могут в восемь раз увеличить пособие по безработице. Этот вопрос чиновники планируют рассмотреть до конца 2020 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Эту тему могут обсудить на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений до конца года. Однако с инициативой об увеличении должна выступить профсоюзная организация - Федерация независимых профсоюзов России.

На сегодняшний день прожиточный минимум составляет около 12 тысяч рублей, а минимальный размер пособия - 1,5 тысячи рублей. По мнению экспертов, нынешнее пособие для безработных занижен и не обеспечивает даже элементарного выживания.