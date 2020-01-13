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Общество

В восемь раз могут увеличить пособие для безработных в России

В России могут в восемь раз увеличить пособие по безработице. Этот вопрос чиновники планируют рассмотреть до конца 2020 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Эту тему могут обсудить на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений до конца года. Однако с инициативой об увеличении должна выступить профсоюзная организация - Федерация независимых профсоюзов России.

На сегодняшний день прожиточный минимум составляет около 12 тысяч рублей, а минимальный размер пособия - 1,5 тысячи рублей. По мнению экспертов, нынешнее пособие для безработных занижен и не обеспечивает даже элементарного выживания.

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