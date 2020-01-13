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Общество

Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах

Молоко и сыры стали доступнее для покупателей в псковских магазинах. Фото: Андрей Степанов.

На новогодних каникулах в Псковской области подорожала полукопченая колбаса (с 410 до 414 рублей за килограмм), сосиски и сардельки (с 324 до 326 рублей), сливочное масло (с 614 до 617 рублей), сметана (с 201 до 205 рублей) и жирный творог (с 335 до 340 рублей). Немного дороже обходятся покупателям куриные яйца. Вместо 60 рублей за десяток придется отдать 62 рубля, сообщили Псковскому агентству информации в Псковстате.

При этом немного подешевели мясные консервы (со 135 до 132 рублей за килограмм), подсолнечное масло (со 100 до 99 рублей за литр), сыры (с 553 до 550 рублей) и молоко (с 59 до 58 рублей за литр). Неизменной осталась стоимость говядины, свинины и баранины, чая, соли, хлеба из ржаной и пшеничной муки.

Картофель подорожал с 17 до 18 рублей, капуста - с 18 до 19 рублей, морковь - с 26 до 27 рублей, огурцы - с 95 до 112 рублей, помидоры - со 113 до 125 рублей.

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