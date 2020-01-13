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Общество

«Самарский» железнодорожный переезд закроется в Великих Луках 15 января

15 января в 10:00 в Великих Луках закроется движение для автомобилей через «Самарский» железнодорожный переезд. При этом пешеходы через данный переезд смогут передвигаться как и ранее, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

Закрытие железнодорожного переезда «Самарский» должно было произойти сразу после сдачи в эксплуатацию великолукского путепровода. Этот пункт был включен в обязательства, которые было необходимо выполнить после получения согласия от РЖД на строительство путепровода через железнодорожные пути в Великих Луках. Но благодаря личной договорённости губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством РЖД, дата закрытия переезда была перенесена более чем на год для того, чтобы жители города смогли адаптироваться к новой схеме распределения транспортных потоков, возникшей после введения в эксплуатацию путепровода.

По словам городских властей, закрытие переезда позволит быстрее перераспределить транспортные потоки по другим маршрутам движения, и, в первую очередь, направит их по путепроводу, что будет способствовать скорейшей адаптации автолюбителей к новым транспортным потокам. При этом закрытие указанного переезда даёт возможность выдачи технических условий для разработки проектно-сметной документации на строительство нового путепровода в Великих Луках – моста через железнодорожные пути, соединяющего проспект Гагарина и улицу Малышева. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году.

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