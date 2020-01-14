Фестиваль «Сетомаа. Семейный встречи» награждён дипломом за укрепление межнационального единства

09:42, 14 января 2020, ПАИ

Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейный встречи» награжден дипломом за укрепление межнационального единства в рамках Всероссийского конкурса актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт» за 2019 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» проходит 12 лет проходит в рамках государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014 - 2020 годы». Мероприятие призвано содействовать реализации этнокультурной политики в Псковской области – приграничном с Евросоюзом регионе, активизации межкультурной межэтнической коммуникации народов, пропаганде и популяризации культуры и традиций малого народа сето.

Фоторепортаж с фестиваля в 2019 году можно посмотреть здесь.