Водитель пострадал при лобовом столкновении автомобилей в Порховском районе

11:43, 14 января 2020, ПАИ

Недалеко от деревни Сакирино Порховского района на автодороге Опочка - Федоровское 13 января произошло ДТП, в котором пострадал человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

35-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз» выехал на встречную полосу движения, где врезался в «ЗАЗ-Шанс», за рулём которого находился 28-летний житель Опочецкого района.

В результате ДТП водитель «ЗАЗа» получил ушибы и ссадины коленного сустава. Оба водителя находились в трезвом состоянии. По данному факту проводится проверка.

Авария с летальным исходом произошла 13 января в Псковском районе. Там при столкновении двух автомобилей погибли три человека. На месте происшествия «Лексус» сбил двух мужчин, которые спешили на помощь попавшим в аварию, один из них от полученных травм скончался в больнице. По данному факту возбудили уголовное дело.