0
18:18
Возбуждено уголовное дело по факту наезда на помогавших жертвам ДТП людей в Псковском районе
10:54
Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП в Псковском районе сбила машина
10:34
Причиной смертельного ДТП в Псковском районе эксперты назвали гололед
10:04
Автобус «Петербург – Псков» попал в ДТП
09:19
Три человека погибли в ДТП в Псковском районе
10:59
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
11:41
Более 60 охотников проверили псковские росгвардейцы
Еще новости
Происшествия

Водитель пострадал при лобовом столкновении автомобилей в Порховском районе

Недалеко от деревни Сакирино Порховского района на автодороге Опочка - Федоровское 13 января произошло ДТП, в котором пострадал человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

35-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз» выехал на встречную полосу движения, где врезался в «ЗАЗ-Шанс», за рулём которого находился 28-летний житель Опочецкого района.

В результате ДТП водитель «ЗАЗа» получил ушибы и ссадины коленного сустава. Оба водителя находились в трезвом состоянии. По данному факту проводится проверка.

Авария с летальным исходом произошла 13 января в Псковском районе. Там при столкновении двух автомобилей погибли три человека. На месте происшествия «Лексус» сбил двух мужчин, которые спешили на помощь попавшим в аварию, один из них от полученных травм скончался в больнице. По данному факту возбудили уголовное дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Возбуждено уголовное дело по факту наезда на помогавших жертвам ДТП людей в Псковском районе
13 января 2020
Возбуждено уголовное дело по факту наезда на помогавших жертвам ДТП людей в Псковском районе
Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП в Псковском районе сбила машина
13 января 2020
Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП в Псковском районе сбила машина
Причиной смертельного ДТП в Псковском районе эксперты назвали гололед
13 января 2020
Причиной смертельного ДТП в Псковском районе эксперты назвали гололед
Автобус «Петербург – Псков» попал в ДТП
13 января 2020
Автобус «Петербург – Псков» попал в ДТП
Три человека погибли в ДТП в Псковском районе
13 января 2020
Три человека погибли в ДТП в Псковском районе
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
12 января 2020
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
Более 60 охотников проверили псковские росгвардейцы
10 января 2020
Более 60 охотников проверили псковские росгвардейцы
В Пскове в результате ДТП пострадала пассажирка автобуса
07 января 2020
В Пскове в результате ДТП пострадала пассажирка автобуса

Идет загрузка...