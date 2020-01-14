Автобусы на время ремонта Рижского проспекта в Пскове пустят по соседним улицам

12:20, 14 января 2020, ПАИ

Во время ремонта Рижского проспекта в Пскове общественный транспорт пустят по соседним улицам. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства города Пскова Николай Баринов на пресс-конференции 14 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в планах направить автобусы на улицы Коммунальную и Юбилейную. Николай Баринов заверил, что больше двух полос в ходе ремонта Рижского проспекта перекрыто не будет, но ожидаемые пробки придется «терпеть».

На ремонт Рижского проспекта, который состоится в этом году, направят почти 100 млн рублей. Планируется, что подрядчик отремонтирует 2,3 километра проспекта к концу августа.