Средневековый варган обнаружили археологи в Пскове

13:41, 14 января 2020, ПАИ

Во время раскопок на улице Леона Поземского в Пскове археологи обнаружили средневековый варган. Об этом они сообщили на своей странице в «Инстаграме».

Археологи подчеркнули, что железо и глина лучше всего сохраняются в культурном слое, именно поэтому варган и глиняные свистульки чаще всего встречаются во время раскопок. После реставрации находка будет более узнаваема.

Отмечается также, что варган был одним из самых распространенных музыкальных инструментов в средневековом Пскове.

В начале января археологи обнаружили на улице Леона Поземского средневековые ювелирные украшения.