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Виновник пожара на улице Коммунальной в Пскове госпитализирован с ожогами дыхательных путей

В Пскове после пожара в подвале дома номер 28 на улице Коммунальной, произошедшего 14 января в 15:15, был госпитализирован 55-летний мужчину. У него диагностированы ожоги верхних дыхательных путей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пострадавший оказался и виновником пожара. Его неосторожное обращение с огнем привело к воспламенению мусора, находившегося в подвале жилого дома. Из-за задымления жители первого этажа вызвали пожарных.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли поджигателя, а также эвакуировали троих жильцов квартир, расположенных на первом этаже дома.

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