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Общество

Возбуждено уголовное дело по факту заражения овец оспой в Пушкиногорском районе

Следователи возбудили уголовное дело по статье 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил) после заражения оспой овец в одном из крупных частных фермерских хозяйств Пушкиногорского района Псковской области. Как сообщила Псковскому агентству информации председатель Комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина, члены Комитета уже дали показания по данному делу.

Известно, что в декабре прошлого года в крупном фермерском хозяйстве в Пушкиногорском районе, где находились около тысячи голов скота, было уничтожено 74 зараженных животных. 19 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о введении карантина в ряде населенных пунктов Пушкиногорского района.

«На территории Пушкиногорского района сегодня пройдет контрольная зачистка, после которой пройдет третья, заключительная дезинфекция, - рассказала Вера Баданина. – После этого карантин планируется снять».

Из-за распространения заболевания во всех крупных фермерских хозяйствах региона пройдет вакцинация скота.

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