Маткапитал при рождении второго ребёнка увеличат на 150 тысяч рублей

12:37, 15 января 2020, ПАИ

Программа материнского капитала, которая должна была завершиться 31 декабря 2021 года, продлена до 31 декабря 2026 года. Об этом объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию, с которым он выступает 15 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, глава государства заявил об увеличении размера материнского капитала при рождении второго ребёнка на 150 тысяч рублей, то есть до 616 тысяч 617 рублей. В дальнейшем эта сумма будет ежегодно индексироваться.

Владимир Путин отметил, что с учётом введения материнского капитала при рождении первенца, маткапитала за второго ребёнка и 450 тысяч рублей, которые гасит государство из суммы ипотеки при рождении третьего ребёнка, для семей с тремя детьми практически половину стоимости жилья оплатит государство. Он также напомнил о льготной ипотеке для многодетных семей.