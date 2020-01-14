Об усилении ветра предупреждают жителей Псковской области

14:54, 15 января 2020, ПАИ

Жителей Псковской области предупреждают об усилении ветра, которое произойдёт 15 января в период с 14:00 до 17:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ожидается, что порывы юго-западного ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.

В ближайшие пять дней в Псковской области ожидается аномально тёплая погода. Она может превышать норму для января на 12 градусов.