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Общество

Более 1000 нарушений в сфере пассажирских перевозок выявили в Псковской области в прошлом году

В Псковской области составили 1150 административных актов по нарушениям, связанным с пассажирскими перевозками. К ответственности были привлечены 500 человек, сообщил заместитель начальника Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Анатолий Ефимов на пресс-конференции 15 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Основным нарушением стал выезд водителя без предрейсового медосмотра. Кроме того, довольно часто выявляют нарушения, связанные с оформлением документов – заполнение технического листа.

По словам Анатолия Ефимова, в сфере грузовых перевозок в сутки выявляются 5-6 нарушений,  по линии пассажирских перевозок – меньше.

Он также добавил, что водители в погоне за эконмической выгодой стараются увеличить пассажиропоток, что приводит к нарушениям скоростного режима и ДТП.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Госавтонадзор проведет в Псковской области 160 проверок перевозчиков.

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