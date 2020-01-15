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Общество

Карантин по бешенству отменен в Новоржевском районе

С 14 января в Новоржевском районе отменен карантин по бешенству. Соответствующий указ губернатора Псковской области опубликован на портале нормативных правовых актов региона.

Карантин, который был введен в ноябре прошлого года, отменен на территории эпизоотического очага: личного подворья в деревне Хортово Новоржевского района, а также на территории всей деревни и на территории угрожаемой зоны - в деревнях Жары, Жуково, Жадрицы, Коротели Новоржевского района.

Ранее руководитель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина отмечала, что в Псковской области регистрируется все меньше случаев бешенства. По её словам, это стало возможным благодаря масштабной вакцинации диких животных. За три года в регионе разложено более 1,5 млн доз антирабической вакцины. Это позволило осуществить иммунизацию диких животных во всех районах региона. В прошлом году Псковская область получила около 400 тысяч доз.

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