Зима в Псковскую область придёт в начале февраля

09:16, 16 января 2020, ПАИ

Зима в Псковскую область придёт в начале февраля. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину. По её словам, в начале последнего зимнего месяца температура воздуха в Псковской области будет в пределах нормы для этого времени – до -12 градусов.

Аналогичная погода ожидается в Санкт-Петербурге, Ленинградкой, Нижегородской, Кировской, Московской, Тверской и Новгородской областях. В Москве днём будет до -7 градусов, ночью – до – 12, на севере Приволжского округа похолодает до - 17, на юге западной Сибири в - до – 22, в центральном районе Красноярского края ночами прогнозируется до – 28.

Холоднее обычного февраль окажется в Якутии, Забайкалье, Иркутской области, Хабаровском крае, на западе Чукотки и побережье Магаданской области.

Пока же Псковская область находится в зоне аномального тепла. В ближайшие пять дней в регионе температура воздуха прогнозируется на 12 градусов выше нормы.