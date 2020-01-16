0
12:06
Псковичей приглашают побывать в Анастасиевской часовне
10:49
Обнародован список мест для крещенских купаний в Псковской области
10:05
Оксана Федорова анонсировала выход нового клипа
09:16
Зима в Псковскую область придёт в начале февраля
00:59
Большая перемена
00:31
Михаил Ведерников анонсировал новые возможности по использованию регионального маткапитала
21:59
Карантин по бешенству отменен в Новоржевском районе
Еще новости
Общество

Зима в Псковскую область придёт в начале февраля

Фото Дарьи Хватковой

Зима в Псковскую область придёт в начале февраля. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину. По её словам, в начале последнего зимнего месяца температура воздуха в Псковской области будет в пределах нормы для этого времени – до -12 градусов.

Аналогичная погода ожидается в Санкт-Петербурге, Ленинградкой, Нижегородской, Кировской, Московской, Тверской и Новгородской областях.  В Москве днём будет до -7 градусов, ночью – до – 12, на севере Приволжского округа похолодает до - 17, на юге западной Сибири в - до – 22, в центральном районе Красноярского края ночами прогнозируется до – 28.

Холоднее обычного февраль окажется в Якутии, Забайкалье, Иркутской области, Хабаровском крае, на западе Чукотки и побережье Магаданской области.

Пока же Псковская область находится в зоне аномального тепла. В ближайшие пять дней в регионе температура воздуха прогнозируется на 12 градусов выше нормы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Псковичей приглашают побывать в Анастасиевской часовне
16 января 2020
Псковичей приглашают побывать в Анастасиевской часовне
Обнародован список мест для крещенских купаний в Псковской области
16 января 2020
Обнародован список мест для крещенских купаний в Псковской области
Оксана Федорова анонсировала выход нового клипа
16 января 2020
Оксана Федорова анонсировала выход нового клипа
Зима в Псковскую область придёт в начале февраля
16 января 2020
Зима в Псковскую область придёт в начале февраля
Михаил Ведерников анонсировал новые возможности по использованию регионального маткапитала
16 января 2020
Михаил Ведерников анонсировал новые возможности по использованию регионального маткапитала
Карантин по бешенству отменен в Новоржевском районе
15 января 2020
Карантин по бешенству отменен в Новоржевском районе
Посвященный псковским бойцам фестиваль пройдет в Брянске
15 января 2020
Посвященный псковским бойцам фестиваль пройдет в Брянске
Главный тренер «Зенита» призвал помочь реабилитационному центру для аистов в Гдовском районе
15 января 2020
Главный тренер «Зенита» призвал помочь реабилитационному центру для аистов в Гдовском районе

Идет загрузка...