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Спорт

В Великих Луках пройдет посвященный 77-й годовщине освобождения города товарищеский футбольный матч

В Великих Луках на стадионе «Экспресс» 18 января пройдет товарищеский футбольный матч, посвященный 77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

В матче сыграют ветераны футбола из Пскова и Великих Лук, это спортсмены старше 45 лет.

Начало мероприятия - в 12.00.

Также в честь памятной даты в Великих Луках 17 января пройдет III открытая оборонно-спортивная игра «ЮНАРМИЯ-Великие Луки-2020». Участниками станут члены юнармейских отрядов Псковской области. Соревнования стартуют от Летней эстрады в 9:30.

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