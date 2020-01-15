«Единая Россия» поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра

10:12, 16 января 2020, ПАИ

Фракция партии «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства России, сообщает РИА Новости.

«Президент предложил назначить на должность председателя правительства Михаила Мишустина - высочайшего профессионала с большим управленческим опытом. Партия «Единая Россия» и наша фракция в Госдуме поддерживают предложение президента и готовы активно совместно с кабинетом министров работать на благо страны», - сказал секретарь Генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

В течение ближайших часов Михаил Мишустин встретится с другими парламентскими фракциями, после чего в 14:00 на заседании Госдумы будет рассматриваться рекомендация на назначение его премьер-министром.

15 января Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным заявил об уходе правительства в отставку в полном составе. После этого глава государства внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Президент также подписал указ об отставке правительства, назначив Дмитрия Медведева временно исполняющим обязанности главы кабинета министров.