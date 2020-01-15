Владимир Путин подписал указ об отставке правительства

19:39, 15 января 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Согласно указу, Дмитрий Медведев останется временно исполняющим обязанности премьер-министра. Кроме того, весь состав кабинета министров останется исполнять обязанности на прежних местах до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Ранее Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным заявил об уходе правительства в отставку в полном составе. После этого глава государства внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя правительства.