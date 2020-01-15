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Владимир Путин подписал указ об отставке правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Согласно указу, Дмитрий Медведев останется временно исполняющим обязанности премьер-министра. Кроме того, весь состав кабинета министров останется исполнять обязанности на прежних местах до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Ранее Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным заявил об уходе правительства в отставку в полном составе. После этого глава государства внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя правительства. 

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