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Политика

Дмитрий Медведев останется председателем «Единой России»

Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия», сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.

По его словам, в уставе партии нет никаких запретов на совмещение должностей. Поэтому переход Дмитрия Медведева в должность заместителя главы Совета безопасности России никак не влияет на его лидерство в «Единой России», отметил секретарь генсовета партии.

15 января после того, как президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство уходит в отставку. В тот же день глава государства подписал указ об отставке правительства, назначив Дмитрия Медведева временно исполняющим обязанности премьера и поручив правительству исполнять обязанности до сформирования нового кабинета министров. При этом Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина для его назначения на должность председателя правительства РФ. Кроме того, Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить её Дмитрию Медведеву.

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