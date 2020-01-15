Дмитрий Медведев останется председателем «Единой России»

10:33, 16 января 2020, ПАИ

Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия», сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.

По его словам, в уставе партии нет никаких запретов на совмещение должностей. Поэтому переход Дмитрия Медведева в должность заместителя главы Совета безопасности России никак не влияет на его лидерство в «Единой России», отметил секретарь генсовета партии.

15 января после того, как президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство уходит в отставку. В тот же день глава государства подписал указ об отставке правительства, назначив Дмитрия Медведева временно исполняющим обязанности премьера и поручив правительству исполнять обязанности до сформирования нового кабинета министров. При этом Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина для его назначения на должность председателя правительства РФ. Кроме того, Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить её Дмитрию Медведеву.