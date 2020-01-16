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Минобрнауки введет 100% целевое обучение в ординатуре по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия»

Минобрнауки России введёт 100% целевое обучение в ординатуре по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. 

15 января президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что целевой прием в ординатуры медицинских вузов по дефицитным специальностям надо довести до 100%. Он также предложил изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. В министерстве определили: по специальности «Лечебное дело» 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности «Педиатрия» - 75%.

«Минздравом России и Минобрнауки России при формировании предложений на 2020 год была учтена необходимость увеличения объемов целевого приема, таким образом в проекте акта об установлении квоты приема на целевое обучение предусмотрено установление квоты приема на целевое обучение по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» в объеме 70% и 75% соответственно, и в отношении ординатуры стопроцентное целевое обучение по дефицитным специальностям», - сообщили в ведомстве, добавив, что ранее по заявленным специальностям квота была установлена в объеме 60%.

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