Псковичей приглашают побывать в Анастасиевской часовне

12:06, 16 января 2020, ПАИ

Анастасиевская часовня (1911 г.) в Пскове открыта для посетителей. Побывать здесь можно по предварительной записи, сообщила Псковскому агентству информации сотрудница Псково-Изборского объединённого музея-заповедника, хранительница часовни Ирина Богданова.

Недавно на воротах часовни появилось объявление, в котором указаны телефоны, по ним можно записаться на экскурсию. Ирина Богданова пояснила, что здание и раньше было открыто для горожан и туристов, однако информация об этом размещалась только на сайте музея, и люди не всегда могли найти ответ на вопрос о том, как попасть в часовню. В объявлении говорится, что это можно сделать со вторника по воскресенье с 10:00 до 16:00. Телефон для записи - 8 (8112) 56-73-02.

«Так как вопросов насчёт экскурсий поступало много, мы решили разместить объявление на часовне. Предполагается, что руководство музея выделит средства на установку постоянного стенда, который бы указывал на принадлежность памятника. Ну, а так как рядом с часовней нет никакого помещения, где мог бы находиться сотрудник, способный в любой момент открыть и показать фрески (росписи на стенах часовни выполнены по эскизам знаменитого художника Николая Рериха), введена предварительная запись», - уточнила Ирина Богданова.

Попасть в часовню могут и индивидуальные посетители, и группы. Плата за входной билет не предусмотрена, заплатить необходимо лишь за экскурсионное обслуживание.

«Это объявление - шаг к тому, чтобы сделать объекты музея более доступными для людей», - подытожила Ирина Богданова.