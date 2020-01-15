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Политика

ЛДПР поддержит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства России, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера партии Владимира Жириновского. По его словам, большинством голосов ЛДПР поддержит кандидатуру Михаила Мишустина. При этом он отметил, что у ряда партийцев есть своя позиция по этому вопросу. 

В то же время фракция КПРФ решила воздержаться при голосовании за кандидатуру Михаила Мишустина. По словам лидера партии Геннадия Зюганова, причина такого решения в том, что на данный момент неизвестен состав правительства и не ясна будущая программа.

Ранее фракции «Справедливая Россия» и «Единая Россия» заявили, что поддержат кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. 15 января через несколько часов после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. После этого глава государства подписал указ об отставке правительства и внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина для назначения на пост премьер-министра.

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