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Фрески XII века отреставрируют в Пскове в 2020 году

Фото: Михаил Глущенко

В 2020 году планируется возобновить реставрацию уникальных фресок XII века в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря в Пскове, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника отдела хранения памятников монументальной живописи Псково-Изборского музея-заповедника Ирину Мельникову.

Она отметила, что последний раз реставрационные работы в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря проходили в 2017 году. Тогда в храме была отреставрирована авторская стенная живопись XII века. В этом году псковские деятели культуры рассчитывают, что министерство культуры выделит деньги на реставрацию фресок.

По её словам, Псково-Изборский музей-заповедник подал заявку на государственную программу «Развитие культуры и туризма», и если она будет одобрена, то уже этим летом центральная часть купола собора будет отреставрирована. Эксперт также сообщила, что реставрацию планируется провести в два этапа в связи с большим объемом работ. В данный момент подана заявка на первый этап работ, на эти цели требуется около 9 млн рублей. При этом Ирина Мельникова подчеркнула, что реставрация изображений на куполе храма позволит полностью открыть для посетителей и туристов ансамбль фресок.

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря - храм византийского типа, который является самой древней постройкой, сохранившейся в Пскове. Датируется периодом между 1137 и 1143 годами. Фресковые росписи храма создавались одновременно с возведением собора и просуществовали до XVII века, после чего были покрыты побелкой. И лишь в 1856 году в ходе ремонта собора под обвалившимися участками побелки открылись фрагменты фресок.

Летом прошлого года ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), а также ещё девять псковских храмов были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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