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Общество

«Крещенский вечерок» пройдёт в Пскове

16 января в 18:00 в Псковском областном центре народного творчества состоится молодёжная вечерка «Крещенский вечерок». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В рамках мероприятия знатоки фольклорных традиций Псковской области и участники фольклорных коллективов Пскова поделятся знаниями об особенностях зимнего праздника и народного календаря. В частности, гости вечерки вспомнят необыкновенные обычаи и обряды, бытовавшие в старину в святочный период.

19 января православные псковичи отметят Крещение Господне. В этот праздник существует народная традиция, связанная с очищением водой от грехов и дурных помыслов. Со списком мест для крещенских купаний в Псковской области можно ознакомиться здесь>>>.

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