Александр Голышев: Премия «Народное признание» даёт возможность сказать простым людям спасибо

13:59, 22 января 2020, ПАИ

«Мы очень часто забываем сказать спасибо людям. Всё нам некогда, мы куда-то бежим, суетимся. А премия «Народное признание» помогает «выхватить» такого человека из повседневности и суеты, поблагодарить его, сделать публичным», - заявил председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), руководитель Псково-Изборского объединённого музея-заповедника и член жюри премии «Народное признание - 2019» Александр Голышев в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Кроме того, подобное событие очень важно для имиджа региона, который как раз выстраивается через узнавание номинантов премии, через трансляцию их опыта и дел», - подытожил член жюри.

В настоящее время идёт второй тур голосования за номинантов. Принять участие в нём можно здесь>>> Всего на соискание награды были подано 120 заявок, в финал вышли 36 участников в 12 номинациях.

Победителей выберут путём сложения голосов, полученных номинантами во втором туре голосования, и голосов экспертов. В состав жюри премии «Народное признание – 2019» вошли 12 человек.

В этом году награда будет вручаться в 10-й раз. Церемония вручения премии состоится 30 января в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.