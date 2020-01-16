0
16:40
Дмитрий Медведев стал зампредседателя Совбеза
16:27
Михаил Мишустин назначен председателем правительства России
15:30
Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России
00:59
Большая перемена
19:39
Владимир Путин подписал указ об отставке правительства
19:24
Президент РФ представил кандидатуру на должность премьер-министра
16:53
Правительство РФ подало в отставку
Еще новости
Политика

Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России

Фото с официального сайта Кремля.

Госдума России на пленарном заседании одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства, 16 января передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«За» проголосовали 383 депутата, против не высказался никто, воздержался 41 депутат. Теперь в соответствии со статьей 111 Конституции РФ президент сможет назначить Михаила Мишустина главой правительства.

15 января Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным заявил об уходе правительства в отставку в полном составе. Затем глава государства внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.

Михаил Мишустин родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт, по специальности инженер-системотехник. Несколько лет работал директором тестовой лаборатории, заместителем генерального директора Международного компьютерного клуба, одного из первых профессиональных объединений на российском рынке информационных технологий. В августе 1998 года его назначили государственным налоговым инспектором управления по рассмотрению налоговых споров при Госналогслужбе России. В 1999 году был назначен заместителем руководителя Госналогслужбы. С марта 2004 года по декабрь 2006 года он возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. В настоящий момент возглавляет Федеральную налоговую службу России

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Отставки и назначения
Дмитрий Медведев стал зампредседателя Совбеза Михаил Мишустин назначен председателем правительства России Юрий Чеботарев стал прокурором Локнянского района Избран новый глава Избиркома Псковской области Синод утвердил монахиню Рафаилу настоятельницей Снетогорского женского монастыря Павел Волков рассказал о кадровых изменениях в администрации Пскова ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков покидает должность заместителя губернатора Псковской области Елена Полонская стала секретарем городского отделения «Единой России» Председатель Избиркома Псковской области написал заявление об уходе
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Дмитрий Медведев стал зампредседателя Совбеза
16 января 2020
Дмитрий Медведев стал зампредседателя Совбеза
Михаил Мишустин назначен председателем правительства России
16 января 2020
Михаил Мишустин назначен председателем правительства России
Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России
16 января 2020
Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России
Владимир Путин подписал указ об отставке правительства
15 января 2020
Владимир Путин подписал указ об отставке правительства
Президент РФ представил кандидатуру на должность премьер-министра
15 января 2020
Президент РФ представил кандидатуру на должность премьер-министра
Правительство РФ подало в отставку
15 января 2020
Правительство РФ подало в отставку
Александр Котов: Собрание готово оперативно изменить законодательство региона для выполнения поставленных президентом задач
15 января 2020
Александр Котов: Собрание готово оперативно изменить законодательство региона для выполнения поставленных президентом задач
Бесплатным горячим питанием обеспечат всех российских школьников 1 - 4 классов
15 января 2020
Бесплатным горячим питанием обеспечат всех российских школьников 1 - 4 классов

Идет загрузка...