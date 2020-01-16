Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России

15:30, 16 января 2020, ПАИ

Госдума России на пленарном заседании одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства, 16 января передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«За» проголосовали 383 депутата, против не высказался никто, воздержался 41 депутат. Теперь в соответствии со статьей 111 Конституции РФ президент сможет назначить Михаила Мишустина главой правительства.

15 января Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным заявил об уходе правительства в отставку в полном составе. Затем глава государства внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.

Михаил Мишустин родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт, по специальности инженер-системотехник. Несколько лет работал директором тестовой лаборатории, заместителем генерального директора Международного компьютерного клуба, одного из первых профессиональных объединений на российском рынке информационных технологий. В августе 1998 года его назначили государственным налоговым инспектором управления по рассмотрению налоговых споров при Госналогслужбе России. В 1999 году был назначен заместителем руководителя Госналогслужбы. С марта 2004 года по декабрь 2006 года он возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. В настоящий момент возглавляет Федеральную налоговую службу России