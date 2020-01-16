ЕР добьется обеспечения школьников младших классов бесплатным качественным питанием

19:30, 16 января 2020, ПАИ

«Единая Россия» добьется обеспечения учащихся школ с первого по четвертый класс бесплатным качественным и сбалансированным питанием. В рамках партпроекта «Новая школа» пройдут встречи родительского сообщества с региональными властями и экспертами, на которых будут обсуждаться возможные проблемы в решении этого вопроса. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии, об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании ПГС, посвященном реализации Послания Президента России Владимира Путина.

фото пресс-службы партии

«Президент поручил обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся школ с первого по четвертый класс. Мы плотно работали с Правительством по этому вопросу, и в конце прошлого года соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Государственной Думе. Теперь надо обеспечить его окончательное принятие и эффективное исполнение. Школьники 1-4 классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Считаю, что «Единая Россия» должна сделать все возможное, чтобы региональные чиновники не растягивали решение этой задачи », - подчеркнул Турчак.

По его словам, для этого в рамках партпроекта «Новая школа» необходимо вместе с родительским сообществом провести встречи с региональными властями.

«Нам нужно добиться от исполнительной власти графика введения нового порядка организации питания в школах и предоставить его родителям школьников. Особое внимание необходимо уделить качеству еды в школьных столовых», - отметил Турчак.

Секретарь Нижегородского отделения «Единой России», губернатор Глеб Никитин рассказал, что уже поручил создать в регионе межведомственную рабочую группу, включающую представителей региона, муниципалитетов, территориальных структур органов федеральной власти. «Сейчас есть задача выстроить полноценную инфраструктуру снабжения школ продуктами. Важно будет максимально полно привлекать к этой работе нижегородских производителей. Это будет способствовать и развитию региональной экономики», - подчеркнул Никитин.

Напомним, что в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. «Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 классы», - сказал глава государства.