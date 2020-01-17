Для реставрации печь в Поганкиных палатах в Пскове разобрали на изразцы

10:01, 17 января 2020, ПАИ

Чтобы начать реставрационные работы, одну из печей в Поганкиных палатах Пскова разобрали на изразцы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, реставрацией займётся художественная мастерская «Образъ».

Специалисты рассказали, что изразцы — это облицовочные плитки из обожжённой глины, покрытые с лицевой стороны цветной глазурью, часто украшаемые росписью, иногда в сочетании с рельефом. Производство изразца — это сложный и трудоемкий процесс, 70% которого делаются вручную.

В проект реставрации входят три памятника федерального значения, в том числе и особо ценный – Дом Ксендза, Художественно-промышленная школа им. Н. Ф. Фан-дер-Флита и Поганкины палаты. Все подпроекты реализуются в рамках совместного проекта правительства РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Заказчиком работ выступает Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. Подрядчик – ОАО «Ренессанс – Реставрация» (Санкт-Петербург), которое специализируется на реставрации памятников истории и культуры. Целью проекта является создание «Музейного квартала» – единой зоны музейно-туристического обслуживания.