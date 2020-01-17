0
10:33
Псковская группа «Йода» выпустила первый альбом
10:01
Для реставрации печь в Поганкиных палатах в Пскове разобрали на изразцы
09:51
77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают Великие Луки
08:47
Экс-главный редактор «Аргументов и фактов» возглавил пресс-службу администрации Пскова
20:20
Капремонт Пыталовской школы пройдет до начала следующего учебного года
18:40
В номинациях «Призвание», «Талант» и «Рекорд» идёт наиболее активное голосование за участников премии «Народное признание-2019»
18:14
Деревянный переход через реку в Острове обустроен на время капремонта цепных мостов
Еще новости
Общество

Для реставрации печь в Поганкиных палатах в Пскове разобрали на изразцы

Чтобы начать реставрационные работы, одну из печей в Поганкиных палатах Пскова разобрали на изразцы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, реставрацией займётся художественная мастерская «Образъ».

Специалисты рассказали, что изразцы — это облицовочные плитки из обожжённой глины, покрытые с лицевой стороны цветной глазурью, часто украшаемые росписью, иногда в сочетании с рельефом. Производство изразца — это сложный и трудоемкий процесс, 70% которого делаются вручную. 

В проект реставрации входят три памятника федерального значения, в том числе и особо ценный – Дом Ксендза, Художественно-промышленная школа им. Н. Ф. Фан-дер-Флита и Поганкины палаты. Все подпроекты реализуются в рамках совместного проекта правительства РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Заказчиком работ выступает Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. Подрядчик – ОАО «Ренессанс – Реставрация» (Санкт-Петербург), которое специализируется на реставрации памятников истории и культуры. Целью проекта является создание «Музейного квартала» – единой зоны музейно-туристического обслуживания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Псковская группа «Йода» выпустила первый альбом
17 января 2020
Псковская группа «Йода» выпустила первый альбом
Для реставрации печь в Поганкиных палатах в Пскове разобрали на изразцы
17 января 2020
Для реставрации печь в Поганкиных палатах в Пскове разобрали на изразцы
77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают Великие Луки
17 января 2020
77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают Великие Луки
Экс-главный редактор «Аргументов и фактов» возглавил пресс-службу администрации Пскова
17 января 2020
Экс-главный редактор «Аргументов и фактов» возглавил пресс-службу администрации Пскова 1
Капремонт Пыталовской школы пройдет до начала следующего учебного года
16 января 2020
Капремонт Пыталовской школы пройдет до начала следующего учебного года
В номинациях «Призвание», «Талант» и «Рекорд» идёт наиболее активное голосование за участников премии «Народное признание-2019»
16 января 2020
В номинациях «Призвание», «Талант» и «Рекорд» идёт наиболее активное голосование за участников премии «Народное признание-2019»
Деревянный переход через реку в Острове обустроен на время капремонта цепных мостов
16 января 2020
Деревянный переход через реку в Острове обустроен на время капремонта цепных мостов
В Псковской области названы районы-лидеры по собираемости взносов за капремонт
16 января 2020
В Псковской области названы районы-лидеры по собираемости взносов за капремонт

Идет загрузка...