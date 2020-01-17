Градоначальники поздравили великолучан с Днём освобождения города

11:12, 17 января 2020, ПАИ

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романова поздравили великолучан с Днём освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Градоначальники отметили, что наступательная операция, в результате которой Великие Луки были освобождены, стала легендарной страницей военной истории России, получив название «малой Сталинградской битвы». «Тысячи солдат, офицеров, партизан, подпольщиков отдали свои жизни за свободу великолукской земли. Суровые испытания, оккупацию и голод пережили жители города, который во время войны был разрушен почти до основания», - подчеркнули они.

«В послевоенные годы благодаря самоотверженному труду великолучан, их невероятной силе духа и любви к малой родине на месте пепелищ выросли новые промышленные объекты, жилые дома, больницы и школы», - отметили Николай Козловский и Любовь Романова и подчеркнули, что великолучане всегда будут гордиться боевыми и трудовыми подвигами военного поколения.

Градоначальники также подчеркнули, что сегодня перед всеми жителями Великих Лук стоит задача - беречь мирную жизнь и свободу, завоёванную в боях Великой Отечественной войны, продолжая добросовестно трудиться на благо города и России. «Это особенно важно сегодня, когда все мы готовимся отметить святую для каждого жителя России дату – 75-летие Великой Победы», - отметили власти Великих Лук и пожелали всем горожанам здоровья, благополучия и мирного неба над головой.