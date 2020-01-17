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Общество

Древесину главной кремлевской елки направят на изготовление сувениров к Дню Победы

Древесину главной кремлевской елки используют при изготовлении памятных сувениров к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны, пишет РИА Новости.

Кремлевскую елку демонтировали в ночь на 17 января. 

Демонтаж главной елки Пскова состоится не позднее 29 января. В следующем году в городские власти планируют заменить главную елку, она вновь будет искусственной. При этом на украшение областного центра к Новому году 2021 году планируется направить больше средств.

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