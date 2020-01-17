Большинство опрошенных псковичей отказались участвовать в крещенских купаниях

12:18, 17 января 2020, ПАИ

Большинство читателей Псковского агентства информации отказались принять участие в крещенских купаниях 19 января. Согласно опросу в группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте», 67,39% респондентов отказались окунаться в водоемы в православный праздник — Крещение Господне.

Еще 10,87% проголосовавших заявили о том, что простудились, поэтому не станут принимать участие в купаниях.

15,22% пока не купались на Крещение, но изъявили желание попробовать. Лишь 8,69% отметили, что примут участие в крещенских купаниях. В том, что, участвует в обряде ежегодно, признался только один из голосовавших.

В Псковской области уже определили безопасные места для крещенских купаний. Со списком можно ознакомиться здесь>>>