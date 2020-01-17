0
12:37
Крещенских морозов не будет в Псковской области
12:18
Большинство опрошенных псковичей отказались участвовать в крещенских купаниях
12:13
Новая бронетанковая техника поступила на вооружение псковской дивизии
11:20
Олег Брячак намерен в суде отстаивать пост руководителя Псковского реготделения «Справедливой России»
10:33
Псковская группа «Йода» выпустила первый альбом
10:01
Для реставрации печь в Поганкиных палатах в Пскове разобрали на изразцы
09:51
77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают Великие Луки
Еще новости
Общество

Большинство опрошенных псковичей отказались участвовать в крещенских купаниях

Фото Дарьи Хватковой

Большинство читателей Псковского агентства информации отказались принять участие в крещенских купаниях 19 января. Согласно опросу в группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте», 67,39% респондентов отказались окунаться в водоемы в православный праздник — Крещение Господне.

Еще 10,87% проголосовавших заявили о том, что простудились, поэтому не станут принимать участие в купаниях.

15,22% пока не купались на Крещение, но изъявили желание попробовать. Лишь 8,69% отметили, что примут участие в крещенских купаниях. В том, что, участвует в обряде ежегодно, признался только один из голосовавших.

В Псковской области уже определили безопасные места для крещенских купаний. Со списком можно ознакомиться здесь>>>

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Крещенских морозов не будет в Псковской области
17 января 2020
Крещенских морозов не будет в Псковской области
Большинство опрошенных псковичей отказались участвовать в крещенских купаниях
17 января 2020
Большинство опрошенных псковичей отказались участвовать в крещенских купаниях
Новая бронетанковая техника поступила на вооружение псковской дивизии
17 января 2020
Новая бронетанковая техника поступила на вооружение псковской дивизии
Олег Брячак намерен в суде отстаивать пост руководителя Псковского реготделения «Справедливой России»
17 января 2020
Олег Брячак намерен в суде отстаивать пост руководителя Псковского реготделения «Справедливой России»
Псковская группа «Йода» выпустила первый альбом
17 января 2020
Псковская группа «Йода» выпустила первый альбом
Для реставрации печь в Поганкиных палатах в Пскове разобрали на изразцы
17 января 2020
Для реставрации печь в Поганкиных палатах в Пскове разобрали на изразцы
77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают Великие Луки
17 января 2020
77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают Великие Луки
Экс-главный редактор «Аргументов и фактов» возглавил пресс-службу администрации Пскова
17 января 2020
Экс-главный редактор «Аргументов и фактов» возглавил пресс-службу администрации Пскова 1

Идет загрузка...