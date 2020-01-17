0
15:01
Постоянная экспозиция лодок и катеров откроется в Пскове под открытым небом
13:50
Новые БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» получила псковская дивизия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:37
Крещенских морозов не будет в Псковской области
12:18
Большинство опрошенных псковичей отказались участвовать в крещенских купаниях
12:13
Новая бронетанковая техника поступила на вооружение псковской дивизии
11:20
Олег Брячак намерен в суде отстаивать пост руководителя Псковского реготделения «Справедливой России»
10:33
Псковская группа «Йода» выпустила первый альбом
Еще новости
Общество

Более 220 полицейских обеспечат правопорядок во время крещенских купаний в Псковской области

224 полицейских и 35 росгвардейцев обеспечат правопорядок во время богослужений и крещенских купаний в Псковской области в ночь 19 января. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД России, также в охране общественного порядка задействуют более 70 народных дружинников и 20 представителей частных охранных организаций.

Отмечается, что в 55 населенных пунктах Псковской области пройдут 110 праздничных мероприятий, в которых, по прогнозам, примут участие более 18 тысяч человек.

Богослужения состоятся в 92 православных храмах, а крещенские купания пройдут в 28 специально оборудованных местах. С их списком можно ознакомиться здесь>>>

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Постоянная экспозиция лодок и катеров откроется в Пскове под открытым небом
17 января 2020
Постоянная экспозиция лодок и катеров откроется в Пскове под открытым небом
Новые БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» получила псковская дивизия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 января 2020
Новые БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» получила псковская дивизия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Крещенских морозов не будет в Псковской области
17 января 2020
Крещенских морозов не будет в Псковской области
Большинство опрошенных псковичей отказались участвовать в крещенских купаниях
17 января 2020
Большинство опрошенных псковичей отказались участвовать в крещенских купаниях
Новая бронетанковая техника поступила на вооружение псковской дивизии
17 января 2020
Новая бронетанковая техника поступила на вооружение псковской дивизии
Олег Брячак намерен в суде отстаивать пост руководителя Псковского реготделения «Справедливой России»
17 января 2020
Олег Брячак намерен в суде отстаивать пост руководителя Псковского реготделения «Справедливой России»
Псковская группа «Йода» выпустила первый альбом
17 января 2020
Псковская группа «Йода» выпустила первый альбом
Для реставрации печь в Поганкиных палатах в Пскове разобрали на изразцы
17 января 2020
Для реставрации печь в Поганкиных палатах в Пскове разобрали на изразцы

Идет загрузка...