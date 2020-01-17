Более 220 полицейских обеспечат правопорядок во время крещенских купаний в Псковской области

13:38, 17 января 2020, ПАИ

224 полицейских и 35 росгвардейцев обеспечат правопорядок во время богослужений и крещенских купаний в Псковской области в ночь 19 января. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД России, также в охране общественного порядка задействуют более 70 народных дружинников и 20 представителей частных охранных организаций.

Отмечается, что в 55 населенных пунктах Псковской области пройдут 110 праздничных мероприятий, в которых, по прогнозам, примут участие более 18 тысяч человек.

Богослужения состоятся в 92 православных храмах, а крещенские купания пройдут в 28 специально оборудованных местах. С их списком можно ознакомиться здесь>>>