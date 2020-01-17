Президентские инициативы по улучшению демографии понравились россиянам больше всего

18:02, 17 января 2020, ПАИ

Инициативы по улучшению демографии, озвученные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, понравились россиянам больше всего. Как сообщили РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения, обнародованные 17 января.

Инициативы по улучшению демографической ситуации в стране получили одобрение 44% опрошенных. Сюда относится помощь матерям, семьям с детьми, материнский капитал, его расширение, индексация, выплаты на детей до 7 лет, снижение ипотечных ставок, погашение ипотеки.

«Это самый резонансный пункт послания и самый позитивно окрашенный», - подчеркнул гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

На втором месте - инициативы, связанные с образованием: бесплатное питание в школах, улучшение в системе образования, доплаты за классное руководство, увеличение бюджетных мест в учебных учреждениях – их поддержали 15% опрошенных.

На третьей позиции, с результатом 10% - поправки в Конституцию. Далее идут инициативы, связанные с повышением материального благополучия граждан – это борьба с бедностью, индексация пенсий и закрепление этой индексации в Конституции.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16 января среди 1,6 совершеннолетних россиян методом телефонного интервью.

Среди читателей Псковского агентства информации на момент написания новости наибольшее одобрение получили инициативы по улучшению образовательной системы (39,5%), на втором месте – поддержка семей и материнства (29,8%), на третьем – меры по развитию первичного звена здравоохранения (18,4%).