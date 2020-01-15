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Общество

Владимир Путин призвал обеспечить рост рождаемости

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить рост численности населения. Об этом он заявил, обращаясь 15 января с посланием к Федеральному Собранию, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава государства отметил, что уровень младенческой смертности достиг исторического минимума, даже в сравнении с другими странами. Кроме того, решить демографическую проблему Путин предлагает при помощи мер экономической поддержки семей: выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, а также расширение программы материнского капитала.

«Историческая обязанность: выйти из демографической ловушки. Сбережение и приумножение народа - высший национальный приоритет», - отметил президент.

Владимир Путин намерен обеспечить устойчивый рост населения к середине наступающего десятилетия. В связи с этим он поставил задачу добиться к 2024 году суммарного коэффициента рождаемости – 1,7.

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