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Общество

О том как исследуют колодезные брёвна XVI века, рассказали псковские археологи

Фото из "Инстаграма" @arheologpskov

О том как исследуют колодезные брёвна XVI века, рассказали псковские археологи в своём «Инстаграме».

«Наши подписчики часто задают вопрос, что же происходит с деревянными конструкциями, обнаруженными в ходе раскопок, после окончания полевых работ», - поделились сотрудники Археологического центра Псковской области и на примере средневекого колодца, найденного во время раскопок на улице Леона Поземского в Пскове, представили алгоритм действий.

Фото из "Инстаграма" @arheologpskov

Сначала колодец разобрали на отдельные бревна, пронумеровали и вынесли из раскопа. Затем специалист по дендрохронологии выбрал те бревна, которые хорошо сохранили внешние годовые кольца. Отобранные части были распилены для взятия образцов на анализ. В лаборатории под микроскопом учёный исследует годовые кольца каждого образца, фиксирует их ширину и строит график, по которому будет определена порубочная дата (год, когда дерево было спилено). Датировка сооружения происходит по нескольким взятым образцам, чем их больше сохранилось, тем точнее будет дата постройки.

«В Пскове создана своя дендрохронологическая шкала, охватывающая почти тысячу лет и связанная с другими шкалами Новгорода, Ладоги и даже Санкт-Петербурга», - отметили археологи.

Комментаторы поинтересовались, куда девается древесина после того, как исследование завершено. Оказалось, что все брёвна попадают в отвал. «Они свою часть истории рассказали. К сожалению, такое дерево практически невозможно сохранить для экспонирования (это очень дорого и трудозатратно). Обычные постройки (колодцы, срубы) ждёт судьба быть раскопаными, зачерчеными и распиленными на образцы», - заключили археологи.

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