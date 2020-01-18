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Общество

Президенту рассказали о филиале Музея обороны и блокады Ленинграда в Псковской области

Стоп-кадр видео о встрече главы государства с ветеранами с сайта Кремля.

О создании филиалов Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда рассказала президенту России руководитель учреждения культуры в Санкт-Петербурге Елена Лезик. 18 января глава государства побывал в музее, встретился с ветеранами, сообщает пресс-служба Кремля.

Елена Лезик рассказала о планах по развитию учреждения, о задачах, которые ставит перед собой коллектив. «Здесь должен быть центр взаимодействия наших ветеранов с молодежью, с потомками. Наверное, нашему музею для этого нужно развиваться очень активно – и территориально, и филиально», - отметила Елена Лезик.

По ее словам, сейчас стоит задача создать несколько филиалов музея, и  один из них появится в Псковской области. «У нас есть конкретные предложения. Даже небольшой поселок Дедовичи Псковской области, из которого пришел партизанский обоз в марте 1942 года, высказал свое пожелание, нашел здание, чтобы там возник филиал Музея обороны и блокады Ленинграда», - отметила она.

Стоп-кадр видео о встрече главы государства с ветеранами с сайта Кремля.

Предполагается, что в этом музее будут представлены экспонаты, которые смогут рассказать посетителям о формировании обоза, об участниках 120-километрового похода по занятой врагом территории.

«Мы надеемся стать таким центром, который будет инструментом в борьбе против любителей перевирать нашу историю», - добавила директор Музея обороны и блокады Ленинграда.

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