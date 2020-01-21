Поправки в Конституцию планируется принять до конца февраля

09:26, 21 января 2020, ПАИ

Документ с поправками президента России Владимира Путина в Конституцию депутаты Государственной Думы РФ могут принять до конца февраля, пишет газета «Известия».

Соответствующий законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» внесли в Госдуму 20 января. Он ужесточает требования к кандидатам на должность президента страны, наделяет главу государства правом формирования Государственного совета, а также усиливает роль Конституционного суда.

В первом чтении поправки могут принять уже 23 января. После их утверждения в окончательном чтении изменения в Конституцию вынесут на всеобщее голосование. Этим займется специально созданная рабочая группа.