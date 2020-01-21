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Общество

Система питания школьников в Псковской области станет единообразной

В Псковской области будут приводить к единообразию систему питания школьников. Об этом сообщили 21 января во время заседания рабочей группы по совершенствованию системы школьного питания, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Комитета по образованию Александр Седунов отметил, что более 64 тысяч детей в ситуации организованного питания, 3600 детей с ограниченными возможностями здоровья – они получают двухразовое питание бесплатно. Дети из малообеспеченных семей также питаются бесплатно.

«Формы организации питания есть разные, надо все привести к единообразию», - добавил Александр Седунов.

Красногородский, Невельский, Новоржевский, Локнянский район – те районы, где питание организовано хорошо. В Гдовском районе, а также в Великих Луках, Пскове и Себежском районе не очень высокий охват горячим питанием.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова добавила, что необходимо разработать комплекс мер для идеального решения данного вопроса и организации культуры питания в общем.

Ранее президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федерльному Собранию, предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учащихся с 1 по 4 класс включительно. В своем обращении он отметил необходимость приступить к реализации нововведения уже с 1 сентября 2020 года.

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