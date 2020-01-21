Главный санитарный врач Псковской области: Федеральные средства помогут решить проблему с питанием школьников

16:17, 21 января 2020, ПАИ

Радостным событием назвал главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук выделение средств из федерального бюджета на обеспечение горячим питанием школьников. «Отрадно, что федеральный бюджет примет участие в финансировании питания школьников. Думаю, в основном все наши проблемы из-за нехватки средств в этом важнейшем направлении удастся решить», - заявил на заседании рабочей группы по совершенствованию системы школьного питания 21 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Нестерука, сегодня, там, где плата родителей больше, в рацион школьного питания входят фрукты, соки и овощи, где, она меньше – питание школьников более однообразное. При этом главный санитарный врач Псковской области отметил, что ситуация с питанием школьников в регионе хуже, чем в целом по России в части обеспечения детей рыбой, мясом, овощами и фруктами. «Хочется верить, что теперь ситуация изменится», - подчеркнул он.

Александр Нестерук также сообщил, что в регионе были выявлены случаи практики разных столов, когда дети из малообеспеченных семей питаются хуже детей из более богатых семей. Однако первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова возразила ему. «Все подобные прецеденты решены, никакой практики разных столов мы не допускаем. Но если у кого-то есть еще такая информация, то мы будем благодарны, если вы ее нам предоставите», - сказала она.

Главный санитарный врач Псковской области также рассказал, что в учебных учреждениях региона есть проблемы по техническому оборудованию пищеблоков. Например, по его словам, в школе № 8 в Пскове не могут уже длительное время отремонтировать холодильную камеру, а в части псковских школ нет посудомоечных машин.

Кроме того, Александр Нестерук поставил вопрос о важности качества продуктов, которыми кормят детей. «Выбор должен быть не в пользу дешевых, а в пользу качественных и полезных продуктов», - подчеркнул он.

20 января руководитель регионального комитета по образованию Александр Седунов сообщил, что с 1 сентября в регионе планируется обеспечить горячим питанием 28 тысяч 232 учащихся 1-4 классов. По его словам, на эти цели из федерального бюджета в Псковскую область должны поступить 265 млн рублей.