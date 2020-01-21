Свыше 2 млн рублей штрафов за нарушение правил продажи алкоголя собрали в Псковской области

18:00, 21 января 2020, ПАИ

2 млн 242 тысячи рублей штрафов за нарушение правил продажи алкоголя собрали в Псковской области, сообщил на совещании 21 января начальника отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Псковской области Владимир Круглов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Владимира Круглова, не все дела рассмотрены, поэтому сумма штрафов увеличится.

В 2019 году полиции удалось прекратить работу кафе «Семь пятниц», в котором фиксировалось «огромное количество нарушений законодательства». А уже в этом году на улице Юбилейной и Владимирской изъяты более тысячи литров алкоголя, продававшегося без лицензии. Владимир Круглов предложил собравшимся рассмотреть изменения, которые. например, ограничат возможность продавать алкоголь ночью в жилых домах.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев отметил, что в регионе продолжают искать механизмы влияния на ситуацию с «наливайками». В частности, удалось отказать в выдаче лицензии на алкоголь четырем подобным заведениям, только одно решение было оспорено в суде. Он также напомнил, что с 8 ноября в Псковской области вступили в силу изменения, согласно которым алкоголь в магазинах можно купить с 10:00 до 22:00. Ранее спиртное в розницу продавалось с 11:00 до 21:00.

«Пока выводы делать рано, но сейчас роста продажи в системе ЕГАИС не наблюдается, то есть опасения некоторых лиц не подтвердились», - заметил Андрей Михеев.

Также он предложил составить план совместных действий УМВД и Роспотребнадзора и поручить Общественной палате активнее работать по обращениям граждан на эту тему. «И отдельно поработаем по взысканию наложенных штрафов по этой теме», - добавил председатель комитета.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Александр Нестерук, что из-за несовершенства федерального законодательства его ведомство вынуждено изыскивать методы для борьбы «наливайками», например, основываясь на претензиях относительно нарушений санитарного законодательства.

«Даже в условиях серьезных ограничений по законодательству можно найти дополнительные возможности, чтобы прекратить работу этих питейных заведений», - прокомментировал губернатор региона Михаил Ведерников.