Подписан акт передачи Псковавтотрансу участка под незаконной парковкой на улице Рокоссовского

17:25, 21 января 2020, ПАИ

В присутствии судебных приставов 21 января состоялось подписание акта приёма-передачи предприятию «Псковавтотранс» земельного участка на улице Рокоссовского в Пскове, где была незаконно обустроена платная автостоянка. Об этом сообщает телеканал ГТРК «Россия Псков».

Участок под парковкой арендовал местный предприниматель, он обустроил платную автостоянку. Пять лет назад собственник предъявил требование освободить землю и разорвал договор аренды. Суд постановил освободить данный участок в середине прошлого года, однако арендатор съезжать не торопился.

«Большую часть времени исполнительное производство было приостановлено по решению суда, должнику была предоставлена отсрочка, - рассказал судебный пристав-исполнитель по городу Пскову Антон Канев. - После того, как отсрочка закончилась, судебные приставы проводили общий комплекс мероприятий по исполнению требований решения суда неимущественного характера. В настоящий момент требования, решения суда исполнены. Подписан акт, земельный участок передан взыскателю».

На данный момент уже вывезено помещение, где располагалась охрана, демонтирован забор, участок очищен от строительного мусора. В присутствии приставов представитель Псковавтотранса осмотрел и принял территорию.

В ближайшем будущем здесь планируется строительство здания службы для обработки экстренных вызовов.