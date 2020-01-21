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Общество

Леонид Автомов: Хоккейный матч между псковичами и канадцами получился интересным и подвижным

Леонид Автомов

Хоккейный матч между псковской командой «Торнадо» и канадцами «Скрюэнболт» получился интересным и подвижным. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил главный тренер псковских хоккеистов Леонид Автомов.

«Хорошо сыграл вратарь у команды соперников. К сожалению, до победы чуть-чуть не хватило», – отметил Леонид Автомов. По его словам, было много «классных моментов», и псковичи могли сыграть лучше.

Леонид Автомов подчеркнул, что игроки «Торнадо» готовились к такому уровню игры. Ее результаты, заверил тренер, будут проанализированы.

«Будем стараться искать турниры для команды. Возможно нас пригласят, возможно кто-то приедет к нам. Любая игра очень полезна, тем более для подрастающего поколения, которое от каждой игры цепляет для себя что-то новое», – добавил Леонид Автомов.  

Товарищеский хоккейный матч между псковичами и канадцами состоялся в Ледовом дворце Пскова 21 января. ХК «Скрюэнболт» победила со счетом 2:3. Матч посетили около двух тысяч болельщиков.

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